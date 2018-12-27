В новогодних и рождественских мероприятиях примут участие более 50 тысяч детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития в декабре 2018 года планирует провести более 300 мероприятий для 50 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями, воспитанников социозащитных учреждений области.
Новогодние мероприятия проходят во всех социозащитных учреждениях области: центрах помощи семье и детям «Семья», социально-реабилитационных центрах, районных комплексных центрах социального обслуживания населения, а также стационарных учреждениях области.
Дети и взрослые принимают участие в театрализованных представлениях, творческих конкурсах, новогодних карнавалах и дискотеках, новогодних огоньках, фольклорных праздниках и спектаклях.
Так, в социально-реабилитационных центрах для детей и подростков «Возвращение» и «Надежда» открылись выставки детского творчества «Новогодние чудеса». Экспонаты выставки ребята под руководством педагогов готовили не одну неделю.
В центре помощи семье и детям «Семья» г.Саратова ежедневно, с 24 по 28 декабря включительно, проходят праздничные мероприятия для детей из семей, состоящих на обслуживании в учреждении.
Отметим, что ребят с ограниченными возможностями, которые не смогли побывать на новогодних мероприятиях, сотрудники социозащитных учреждений поздравляют на дому.