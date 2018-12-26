Восемнадцать тысяч рабочих мест создано в Саратовской области с начала года
По предварительным данным мониторинга, проводимого министерством занятости, труда и миграции области на основании официальных данных, предоставляемых профильными министерствами и администрациями муниципальных районов области, в январе-ноябре 2018 года на территории области создано 18,1 тысяч новых рабочих мест.
Из них 7,3 тыс. рабочих мест – в организациях и предприятиях области и 10,8 тыс. рабочих мест – в сфере индивидуального предпринимательства (аналогичный период 2017 года – 14,9 тыс. новых рабочих мест, из них 5,7 тыс. рабочих мест – в организациях и предприятиях области и 9,2 тыс. рабочих мест – в сфере индивидуального предпринимательства).