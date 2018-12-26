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Работники Саратовского НПЗ подарили детям новогодний праздник

Новости / Общество
По традиции накануне новогодних праздников сотрудники ПАО «Саратовский НПЗ» (входит в ПАО «НК «Роснефть») посетили воспитанников подшефного Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение».

Работники Саратовского НПЗ подарили детям новогодний праздник

Ребята к приезду заводчан подготовились основательно – представили шефам музыкальную сказку «Дед Мороз и Мышиный король». За приключениями героев постановки с удовольствием наблюдали взрослые и дети, не занятые в спектакле. Кульминацией праздничного мероприятия стало вручение подарков от представителей Саратовского НПЗ. Помимо традиционных сладостей, в волшебных сундучках нашлось место развивающим играм и инвентарю для активного отдыха. С особым восторгом ребята встретили набор для рисования светом в темноте.

Работники Саратовского НПЗ подарили детям новогодний праздник

- Мы очень благодарны за помощь и поддержку коллективу Саратовского нефтеперерабатывающего завода, - говорит директор Заводского филиала СРЦ «Возвращение» Елена Митрофанова. – В этом году, помимо традиционных встреч накануне праздников (День защиты детей, День знаний и других), работники завода пригласили наших ребят на урок «Жизнь без опасности» и урок природолюбия, наши воспитанники приняли участие в конкурсе поделок, посвященном теме экологии. А не так давно завод открыл каток на стадионе «Заря», и наши ребята теперь туда с удовольствием ходят. Коллектив у нас в основном женский, и поэтому делами, требующими физической силы, такими как сборка мебели, сбивание наледи и сосулек с крыши и пр., самим нам справиться сложно. И мы очень благодарны руководству ПАО «Саратовский НПЗ», профсоюзной организации завода, молодым работникам и специалистам, которые всегда готовы протянуть руку помощи. Такое отношение дорогого стоит. Огромное спасибо всему коллективу предприятия за внимание к нашим детям, доброту и заботу!

Работники Саратовского НПЗ подарили детям новогодний праздник

Справка:
С послевоенных лет Саратовский НПЗ шефствовал над Красноармейским детским домом №2. После его реорганизации в 2013 году было принято решение не прерывать традицию и взять шефство над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Возвращение». Помощь оказывается и другим детским учреждениям. Например, в этом году Совет молодых специалистов завода собирал средства на приобретение средств ухода и гигиены для маленьких пациентов городской детской больницы №7. Работники Саратовского НПЗ также собирают средства на лечение тяжелобольных детей из Саратова и области.

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