В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено свыше 116 тысяч тонн молока
Более 116 тысяч тонн молока произведено в сельхозпредприятиях Саратовской области.
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 24 декабря 2018 года в сельхозпредприятиях произведено 116,6 тысяч тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 293 тонны, надой молока от коровы за сутки составляет 14,5 кг (+0,9 кг к 2017 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (55900 тонн), Пугачёвский (6086 тонн) и Калининский (5762 тонны) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (14,5 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (28,5 кг), Энгельсского (20,1 кг), Калининского (16,6 кг) и Татищевского (14,5 кг) муниципальных районов.