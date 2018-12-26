В пассажирском терминале аэропорта «Гагарин» ведется монтаж трех телескопических пассажирских трапов
В пассажирском терминале нового саратовского аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов) ведется монтаж трех телескопических пассажирских трапов.
Устанавливаемое оборудование позволит пассажирам осуществлять высадку и посадку на борт самолета непосредственно из здания терминала, без выхода на перрон.
Поставляемые телетрапы изготовлены с учетом особенностей пассажирского терминала аэропорта «Гагарин» и совместимы со всеми типами узко- и широкофюзеляжных воздушных судов, которые планируется обслуживать в новом аэропорту Саратова.
Применение телескопических трапов является широко распространенной практикой в крупнейших аэропортах мира. В России подобное оборудование к настоящему моменту используется всего в 20 аэропортах.
Общая готовность здания пассажирского терминала нового аэропорта Саратова составляет 75%. К возведению пассажирского терминала, а также комплекса административно-производственных зданий аэропорта «Гагарин» привлечено более 650 строителей и 30 единиц техники.