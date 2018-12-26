Снегопад в Саратовском и Волгоградском регионах не повлиял на работу Приволжской магистрали
В Саратовском и Волгоградском регионах Приволжской магистрали непрерывно ведутся работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения бесперебойного движения поездов.
Для уборки снега задействовано 21 единица снегоуборочной и снегоочистительной техники. Работы по оперативной уборке снега ведутся на всех станциях Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионах, расчищаются железнодорожные пути, междупутья и пассажирские платформы.
На полигоне Приволжской железной дороги за последние сутки от снега было очищено 238 км пути. С перегонов и станций вывезено более 8 тыс. куб. м снега. К уборке снега привлечено более 500 работников.
Железнодорожники постоянно следят за погодными условиями. Работы по очистке железной дороги от снега продолжаются.