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В Саратове прошел сезонный фестиваль "Пешком"

Новости
В Саратове прошел сезонный фестиваль "Пешком"


На этот раз он был приурочен к наступающему Новому году.

Фестиваль, организатором которого выступил «Городской молодежный центр», прошел в минувшие выходные на улице Волжской. Главная пешеходная зона города стала огромной праздничной фотозоной, где все желающие могли сделать памятные снимки на нескольких тематических площадках. Также посетители могли приобрети изделия ручной работы и новогодние сувениры в зоне хенд-мейда.

Самых маленьких участников фестиваля развлекали аниматоры и сказочные герои.

По словам организаторов, фестиваль «Пешком» традиционно проходит каждый сезон. Он уже полюбился многим саратовцам.