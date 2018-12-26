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Аналитики «Биглион» рассказали о росте продаж скидочных купонов в сегменте медуслуг

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Онлайн-сервис «Биглион» предоставляет своим пользователям через мобильное приложение и сайт скидки до 90% на услуги и товары.

Аналитики «Биглион» рассказали о росте продаж скидочных купонов в сегменте медуслуг

Аналитики компании отметили, что в 2018 году спрос на медицинские услуги со скидками вырос на 19%. Наиболее востребованными среди жителей России являются скидки на дорогие медуслуги – стоматологию, медицинскую косметологию, офтальмологию, диагностические обследования, в числе которых УЗИ, МРТ, ЭКГ, а также гинекологические и урологические обследования, лечебный массаж.
Как показывает практика, приобретая купон на медицинские услуги в «Биглионе», пациент может сэкономить внушительную сумму. Одна из клиентов ресурса, Ольга Касикова, сделала лазерную операцию по улучшению зрения. Благодаря купону «Биглион», она заплатила за операцию 30 тыс. рублей вместо 80 тыс. руб. без скидки.
Как рассказала директор по маркетингу компании «Биглион» Анна Мигаль, в сегменте медицинских услуг со скидкой специалисты фиксируют неизменный рост продаж уже на протяжении нескольких лет. При этом наблюдается лишь небольшое сокращение количества проданных купонов на медуслуги со скидкой в мае и сентябре. В 2018 году каждый месяц «Биглион» продавал в среднем 24 тыс. купонов против 20 тыс. купонов в месяц в 2017 году.
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