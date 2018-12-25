25 декабря 2018 21:48 ВТОРНИК
Новости
20:44 | 25 декабря
Аналитики «Биглион» рассказали о росте продаж скидочных купонов в сегменте медуслуг
19:36 | 25 декабря
Инновационное топливо Pulsar компании «Роснефть» названо лауреатом премии «Товар года-2018»
18:00 | 25 декабря
В Горпарке пройдет дефиле Снегурочек и сказочных героев
16:54 | 25 декабря
Саратовский студент готовится к стажировке в Великобритании
15:40 | 25 декабря
В области вновь прогнозируется снегопад и туман
14:48 | 25 декабря
Юниорская хоккейная команда «Кристалл» благополучно вернулась в Саратов
13:56 | 25 декабря
Саратовцев приглашают провести праздники на катках и лыжных базах
13:04 | 25 декабря
В Энгельсе школьница нашла фальшивую пятитысячную купюру и отнесла ее в банк
12:25 | 25 декабря
В Саратове определят лучших экспортеров
11:32 | 25 декабря
"Балаганчикъ" приглашает примерить "Ожерелье из улыбок"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Инновационное топливо Pulsar компании «Роснефть» названо лауреатом премии «Товар года-2018»

Новости
На XX церемонии вручения премии «Товар года» премию в номинации «Самая популярная новинка года» в категории «Топливо» получила нефтяная компания «Роснефть за топливо Pulsar.

Инновационное топливо Pulsar компании «Роснефть» названо лауреатом премии «Товар года-2018»

В третьем квартале этого года нефтяная компания завершила масштабный проект, предложив покупателям фирменное топливо Pulsar-95 и Pulsar-92 на 960 автозаправочных станциях в 27 регионах России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Кроме того, «Роснефть» выпустила на российский рынок новое высокооктановое топливо Pulsar 100, которое уже реализуется на заправочных станциях компании в московском регионе. Инновационный продукт тут же стал пользоваться повышенным спросом.

Уникальность топлива Pulsar заключается в том, что в нем содержится большое количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, которые могут привести к потере мощности, увеличению расхода топлива и вибрации двигателя. Pulsar обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя. Для примера: при переходе с обычного бензина АИ-95 на Pulsar-95уже после 60 часов работы удаляется до 58% отложений на впускных клапанах двигателя. Pulsar сокращает расходы автовладельцев на бензин: при его использовании снижается эксплуатационный расход бензина, что позволяет проехать дополнительные километры на одном полном топливном баке

Новое высокооктановое топливо Pulsar-100 специально разработано для современных высокофорсированных двигателей с прямым впрыском топлива. Новый премиальный продукт стал официальным топливом Российской серии кольцевых гонок и гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. Автомобили всех пяти классов серии используют исключительно бензин НК «Роснефть» с октановым числом 100.
Торжественная церемония вручения наград - это финал сводного рейтинга лучших товаров за год, за которым наблюдают сотни тысяч телезрителей. В этом году гостями торжества стали более 400 представителей крупнейших российских и зарубежных компаний-производителей, торговых сетей, банковских структур, органов государственного управления.

Среди награжденных – компания «Роснефть», которая в этом году представила в России инновационное топливо Pulsar 100.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код