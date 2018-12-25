Инновационное топливо Pulsar компании «Роснефть» названо лауреатом премии «Товар года-2018»

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В третьем квартале этого года нефтяная компания завершила масштабный проект, предложив покупателям фирменное топливо Pulsar-95 и Pulsar-92 на 960 автозаправочных станциях в 27 регионах России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Кроме того, «Роснефть» выпустила на российский рынок новое высокооктановое топливо Pulsar 100, которое уже реализуется на заправочных станциях компании в московском регионе. Инновационный продукт тут же стал пользоваться повышенным спросом.Уникальность топлива Pulsar заключается в том, что в нем содержится большое количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, которые могут привести к потере мощности, увеличению расхода топлива и вибрации двигателя. Pulsar обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя. Для примера: при переходе с обычного бензина АИ-95 на Pulsar-95уже после 60 часов работы удаляется до 58% отложений на впускных клапанах двигателя. Pulsar сокращает расходы автовладельцев на бензин: при его использовании снижается эксплуатационный расход бензина, что позволяет проехать дополнительные километры на одном полном топливном бакеНовое высокооктановое топливо Pulsar-100 специально разработано для современных высокофорсированных двигателей с прямым впрыском топлива. Новый премиальный продукт стал официальным топливом Российской серии кольцевых гонок и гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. Автомобили всех пяти классов серии используют исключительно бензин НК «Роснефть» с октановым числом 100.Торжественная церемония вручения наград - это финал сводного рейтинга лучших товаров за год, за которым наблюдают сотни тысяч телезрителей. В этом году гостями торжества стали более 400 представителей крупнейших российских и зарубежных компаний-производителей, торговых сетей, банковских структур, органов государственного управления.