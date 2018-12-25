В Горпарке пройдет дефиле Снегурочек и сказочных героев
Принять участие в мероприятии, которое запланировано на 5 января, приглашаются все желающие.
Праздничная новогодняя программа Октябрьского района начнется в 17.00. По информации районной администрации, гостей ждут дефиле Снегурочек «Любимая внучка Деда Мороза», дефиле сказочных героев «Народная сказка», а также игры и конкурсы со сладкими призами для детей. В своей сказочной резиденции детей будет ждать Дед Мороз, с которым можно будет пообщаться, прочитать стихи и сделать фото на память.
Для участия в дефиле приглашаются все желающие, без возрастных ограничений. Всех участников программы ждут сладкие призы, а лучшие участники дефиле будут награждены памятными сувенирами.