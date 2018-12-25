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Саратовский студент готовится к стажировке в Великобритании

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Студент направления подготовки «Зарубежное регионоведение» Поволжского института управления РАНХиГС Алексей Кивенко готовится к поездке в Университет Глазго в Шотландии.

Право на прохождение стажировки в вузе, который стабильно входит в топ 100 лучших университетов мира, саратовский студент получил, став победителем Российско-британского форума. Лидерство, которое он завоевал на уникальном международном молодежном образовательном проекте, позволило Алексею принять участие в торжественном приеме в резиденции посла Великобритании и получить награду из рук советника посла по экономическим и политическим делам в посольстве Великобритании в Москве Йена Прауда.

- Я счастлив быть частью российско-британских отношений, особенно в это непростое время, - рассказал Алексей Кивенко. - Я готов сделать многое, чтобы помочь укрепить связь между нашими странами.

Между тем, это не единственный серьезный успех студента в уходящем году. В Словакии Алексей принял участие в работе международной конференции на английском языке Youth startup support в Высшей школе экономики и менеджмента.

- Я выступил с проектом «Государственная поддержка молодежного предпринимательства в России», - рассказал Алексей. - Я занял первое место и выиграл денежный приз. Вместе со мной над проектом работал Кирилл Белокопытов. Могу сказать, что успех очень сильно мотивирует к работе. Стажировка и обучение за границей серьезно расширяют твой кругозор и расширяют возможности для развития и карьерного роста. Я думаю, это отлично, когда в новый год ты вступаешь с новыми грандиозными и более смелыми планами, нежели в прошлый.

По сообщению пресс-службы вуза.