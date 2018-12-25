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В области вновь прогнозируется снегопад и туман

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В области вновь прогнозируется снегопад и туман


МЧС призывает жителей области к осторожности.

По данным Саратовского Гидрометцентра, ночью и днем 26 декабря местами по области и в Саратове ожидается снег (6-19 мм), усиление южного ветра, порывы 15-17 м/с, метель, туман (видимость 500 м и менее), на дорогах снежные заносы, гололедица.

Температура ночью -3…-8°, днем 0…-5º.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.