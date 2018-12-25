Юниорская хоккейная команда «Кристалл» благополучно вернулась в Саратов

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- Сейчас наши спортсмены уже встретились с родителями, - приводит слова тренера команды Сергея Андриященко пресс-служба министерства молодежной политики и спорта области. - Сначала нам привезли сухой паек, затем топливо. Спасибо всем службам, особенно Вольскому району за то, что не оставили нас в беде. Все ребята чувствуют себя хорошо, в дороге пытались спать.- Игра в Чебоксарах было очень яркой, но эта дорога до дома тоже запомниться нам надолго. Все знают, что трусы не играют в хоккей. Поэтому эти сложности только сплотили нашу команду,- поделился впечатлениями капитан команды Егор Васин.