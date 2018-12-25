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Саратовцев приглашают провести праздники на катках и лыжных базах

Новости / Спорт
Саратовцев приглашают провести праздники на катках и лыжных базах


Всего для посещения будут открыты порядка 1200 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, при благоприятных погодных условиях количество зимних объектов может увеличиться.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в Саратове наиболее массовыми местами зимнего отдыха традиционно станут катки на стадионах «Динамо», «Спартак», «Волга». Они оснащены стационарным освещением и звуковым сопровождением, а также местами для переодевания и отдыха. Огромную популярность имеют катки на Театральной площади и в Детском парке. В Корольковом саду работает база с прокатом сноутюбов («ватрушек»).

Кроме того, отличным местом для зимнего отдыха станут природный парк «Кумысная поляна», горнолыжные базы области. Любителей активного отдыха ждут трассы для катания, прокат оборудования и помощь профессиональных инструкторов.

Для удобства жителей области на 172 объектах, в том числе лыжных базах, лыжехранилищах, катках будет организован прокат инвентаря – лыж, коньков и сноубордов.

В ФОКах «Заводской», «Кристаллик», ЛДС «Кристалл» Саратова, а также ФОКе Балакова будут организованы массовые катания на коньках с предоставлением проката коньков.