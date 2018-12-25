В Энгельсе школьница нашла фальшивую пятитысячную купюру и отнесла ее в банк

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 15-летняя девочка нашла деньги на снегу, когда возвращалась домой с уроков. Поначалу она обрадовалась внезапному новогоднему подарку и собиралась потратить найденные 5 тысяч в ближайшем гирермаркете. Но по пути школьница вдруг вспомнила наставления из видеоролика, который посмотрела совсем недавно в социальных сетях, и изменила свое решение. Вместо магазина она направилась в банк, где предъявила паспорт и пятитысячную купюру кассиру и попросила проверить ее на подлинность. Специалисты проверили банкноту и установили, что она является фальшивой.По данному факту проведена проверка, итогом которой стало возбуждение уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к изготовлению поддельной купюры.Сотрудники полиции поблагодарили школьницу за проявленную сознательность. В пресс-службе управления отметили, что попытка обналичить фальшивку могла бы привести к печальным последствиям, поскольку действия, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, относятся к категории тяжких либо, в зависимости от квалификации, особо тяжких преступлений, посягающих на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства. Максимальный срок наказания за совершения данного преступления – до 15 лет лишения свободы.