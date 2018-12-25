25 декабря 2018 21:49 ВТОРНИК
Новости
20:44 | 25 декабря
Аналитики «Биглион» рассказали о росте продаж скидочных купонов в сегменте медуслуг
19:36 | 25 декабря
Инновационное топливо Pulsar компании «Роснефть» названо лауреатом премии «Товар года-2018»
18:00 | 25 декабря
В Горпарке пройдет дефиле Снегурочек и сказочных героев
16:54 | 25 декабря
Саратовский студент готовится к стажировке в Великобритании
15:40 | 25 декабря
В области вновь прогнозируется снегопад и туман
14:48 | 25 декабря
Юниорская хоккейная команда «Кристалл» благополучно вернулась в Саратов
13:56 | 25 декабря
Саратовцев приглашают провести праздники на катках и лыжных базах
13:04 | 25 декабря
В Энгельсе школьница нашла фальшивую пятитысячную купюру и отнесла ее в банк
12:25 | 25 декабря
В Саратове определят лучших экспортеров
11:32 | 25 декабря
"Балаганчикъ" приглашает примерить "Ожерелье из улыбок"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Энгельсе школьница нашла фальшивую пятитысячную купюру и отнесла ее в банк

Новости / ЧП
В Энгельсе школьница нашла фальшивую пятитысячную купюру и отнесла ее в банк


Устанавливаются лица, причастные к изготовлению поддельной банкноты.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 15-летняя девочка нашла деньги на снегу, когда возвращалась домой с уроков. Поначалу она обрадовалась внезапному новогоднему подарку и собиралась потратить найденные 5 тысяч в ближайшем гирермаркете. Но по пути школьница вдруг вспомнила наставления из видеоролика, который посмотрела совсем недавно в социальных сетях, и изменила свое решение. Вместо магазина она направилась в банк, где предъявила паспорт и пятитысячную купюру кассиру и попросила проверить ее на подлинность. Специалисты проверили банкноту и установили, что она является фальшивой.

По данному факту проведена проверка, итогом которой стало возбуждение уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к изготовлению поддельной купюры.

Сотрудники полиции поблагодарили школьницу за проявленную сознательность. В пресс-службе управления отметили, что попытка обналичить фальшивку могла бы привести к печальным последствиям, поскольку действия, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, относятся к категории тяжких либо, в зависимости от квалификации, особо тяжких преступлений, посягающих на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства. Максимальный срок наказания за совершения данного преступления – до 15 лет лишения свободы.