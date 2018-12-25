В Саратове определят лучших экспортеров
Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса состоится 27 декабря в конференц-зале отеля «Жемчужина».
В преддверие Нового года областной Центр поддержки экспорта традиционно назовет имена лучших региональных экспортеров. По информации министерства экономического развития области, отбор конкурсантов проводится по четырем номинациям в категориях микро-, малые и средние предприятия. В частности, будут названы лучшие из лучших в номинациях «Успешный выход на новые рынки», «Динамично развивающийся экспортер», «Экспортер с большой географией экспорта», «Лучший экспортер в страны СНГ».
В конкурсную комиссию вошли эксперты в области предпринимательства и развития бизнеса, представители органов государственной власти, руководители бизнес-объединений регионального уровня.