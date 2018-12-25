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"Балаганчикъ" приглашает примерить "Ожерелье из улыбок"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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"Балаганчикъ" приглашает примерить "Ожерелье из улыбок"

Новости / Культура
"Балаганчикъ" приглашает примерить "Ожерелье из улыбок"

Новогодний праздничный марафон в театре продлится с 25 декабря по 8 января.

По информации пресс-службы театра, авторская сказка саратовской писательницы и журналиста Светланы Микулиной написана специально для «Балаганчика». Это чудесная история о волшебном существе, живущем в елочной игрушке, и необыкновенных приключениях детей, с ним подружившихся.

Этот спектакль уже был в репертуаре театра. В юбилейном 30-м сезоне будет представлена его новая редакция. В этой постановке встречаются два поколения детей исполняющих главные роли: те, которые играли Машу и Гошу в сказке четыре года назад – уже подростки – и совсем юные ребята.

Спектакль решен в формате, набирающем популярность в современном театральном мире, - «Мастер и ученик на одной сцене».

Автор инсценировки, режиссер, художник-постановщик – Елена Смирнова. В спектакле заняты артисты Михаил Юдин, Данила Шувалов, Елизавета Симагина, Ольга Лапшина, Александр Кравцов, Дарья Захарова, Валерия Михеева, а также юные студийцы: Яна Каплун, Соня Живаева, Алиса Капустина, Аня Коробченко, Маша Капустина, Алина Тужилина, Вася Фортунатов, Ваня Виноградов, Илья Балакин, Алеша Курбасов, Саша Дементьев.