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Автобус с хоккейной командой застрял в пробке под Балаковом

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Автобус с хоккейной командой застрял в пробке под Балаковом

Его сопровождает экипаж ГИБДД.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в настоящее время наблюдается затруднение движения на участке федеральной трассы Р-228 (со 115 по 125 км) на границе Вольского и Хвалынского районов. Минимальная скорость движения транспорнта составляет 15 км\ч.

На месте работают две оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, мобильный городок жизнеобеспечения Областной службы спасения. Происходит передислокация мобильного пункта обогрева Главного управления МЧС России по Саратовской области изКрасноармейска под Балаково (в район затруднения движения).

В зоне ограничения движения находился пассажирский автобус Неоплан, следующий из Чебоксаров в Саратов. Он перевозит 18 человек, в том числе 13 детей. "Было организовано сопровождение автобуса экипажем ГИБДД, силами администрации организован подвоз им ГСМ, решен вопрос с горячим питанием. В настоящее время автобус подъезжает к н.п.Широкий Буерак Вольского района, где будет осуществлена стоянка, дети будут накормлены силами администрации и продолжат движение уже без заторов с этого участка дороги", - сообщили подробности в МЧС региона.

По данным министерства молодежной политики и спорта области, в автобусе находится хоккейная команда ГАУ СОШ «СОШР по хоккею».

- Вчера в 16.00, не доезжая 13 километров до Балаково, автобус с не смог продолжить движение по трассе из-за затора большегрузов, - сообщает пресс-служба министерства. - Команда возвращалась с соревнований. В автобусе находятся 13 детей в возрасте 14 лет, тренер, два водители и двое родителей, один из которых врач. Из-за того, что движение по трассе было блокировано фурами, вывести детей не получилось.

Ситуация находиться на личном контроле министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова.