Автобус с хоккейной командой застрял в пробке под Балаковом

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в настоящее время наблюдается затруднение движения на участке федеральной трассы Р-228 (со 115 по 125 км) на границе Вольского и Хвалынского районов. Минимальная скорость движения транспорнта составляет 15 км\ч.На месте работают две оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, мобильный городок жизнеобеспечения Областной службы спасения. Происходит передислокация мобильного пункта обогрева Главного управления МЧС России по Саратовской области изКрасноармейска под Балаково (в район затруднения движения).В зоне ограничения движения находился пассажирский автобус Неоплан, следующий из Чебоксаров в Саратов. Он перевозит 18 человек, в том числе 13 детей. "Было организовано сопровождение автобуса экипажем ГИБДД, силами администрации организован подвоз им ГСМ, решен вопрос с горячим питанием. В настоящее время автобус подъезжает к н.п.Широкий Буерак Вольского района, где будет осуществлена стоянка, дети будут накормлены силами администрации и продолжат движение уже без заторов с этого участка дороги", - сообщили подробности в МЧС региона.По данным министерства молодежной политики и спорта области, в автобусе находится хоккейная команда ГАУ СОШ «СОШР по хоккею».- Вчера в 16.00, не доезжая 13 километров до Балаково, автобус с не смог продолжить движение по трассе из-за затора большегрузов, - сообщает пресс-служба министерства. - Команда возвращалась с соревнований. В автобусе находятся 13 детей в возрасте 14 лет, тренер, два водители и двое родителей, один из которых врач. Из-за того, что движение по трассе было блокировано фурами, вывести детей не получилось.Ситуация находиться на личном контроле министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова.