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«Балтика 3» вновь получила статус «Товара года»

Новости
В 1998 году в нашей стране была учреждена потребительская премия «Товар года», которая сейчас считается одной из самых престижных премий в Российской Федерации.

«Балтика 3» вновь получила статус «Товара года»

Публикация имен и названий победителей очередной ее версии позволила констатировать традиционное признание качества пива «Балтика 3». Оно победило в номинации «Пиво светлое». Для тройки», которая с 1992 года производится ведущей отечественной пивоваренной компанией «Балтика», это уже пятая победа в рамках премии «Товар года», что красноречиво говорит о ее статусе одного из самых популярных российских брендов.

По словам представителя компании «Балтика» (часть Carlsberg Group) Павла Еранкевича, выбор потребителей в пользу «тройки» говорит сам за себя. Главный залог ее успеха заключается в классической рецептуре (только 100% солод, хмель и вода), а также всестороннем контроле качества производственных процессов, — подчеркнул господин Еранкевич.

У «Балтики 3» за время ее производства накопилось уже более тридцати наград в рамках российских и иностранных конкурсов. В частности, в уходящем году популярный отечественный лагер стал обладателем серебряной награды на престижном британском конкурсе International Beer Challenge (IBC Tasting Awards).

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