Саратовец обманул знакомого на 8 млн рублей
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в полицию обратился житель Саратова, который сообщил о том, что его знакомый путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами заявителя в сумме более 8 млн рублей.
Установлено, что указанную сумму подозреваемый получил от потерпевшего в качестве вклада на развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства. Обязательств соглашения он не выполнил, потратив денежные средства на личные нужды.
В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.