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Саратовец обманул знакомого на 8 млн рублей

Новости / ЧП



Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в полицию обратился житель Саратова, который сообщил о том, что его знакомый путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами заявителя в сумме более 8 млн рублей.

Установлено, что указанную сумму подозреваемый получил от потерпевшего в качестве вклада на развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства. Обязательств соглашения он не выполнил, потратив денежные средства на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.