Саратовских школьников познакомят с "Золотой сказкой Рождества"
Театрализованную программу с таким названием в предновогодние дни проведет Радищевский музей совместно с областной филармонией имени А.Шнитке.
По информации организаторов, программа «Золотая сказка Рождества» будет проходить три раза в день на выставке «Хохлома - душа России» из г.Семенова (Нижегородская область) с 25 по 30 декабря. В представлении примет участие фольклорный ансамбль «Балаганъ» (художественный руководитель А.Куриленко).
"Вы побываете на вертепном представлении, полюбуетесь диковинными образцами знаменитого промысла, откроете волшебную тайну «получения золота из серебра», встретите колядовщиков и примете участие в традиционных святочных обрядах", - анонсируют мероприятие в Радищевском музее.