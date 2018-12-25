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Михаил Исаев о падении наледи с крыши здания на проспекте Кирова: "Подобные ситуации недопустимы!"

Новости / Новости ЖКХ / ЧП
Михаил Исаев о падении наледи с крыши здания на проспекте Кирова: "Подобные ситуации недопустимы!"

В результате ЧП, которое произошло сегодня днем, пострадала женщина.

Данную ситуацию прокомментировал глава города Михаил Исаев. По его словам, исполнение обязанностей по содержанию зданий, а именно по очистке территорий и кровель, относятся абсолютно ко всем без исключения: собственникам, арендаторам и обсуживающим организациям.

- Здания и территории муниципальных учреждений должны быть примером для подражания в вопросе благоустройства и очистки от снега и наледи, в особенности во время сложных погодных условий, - отметил глава Саратова. - Сегодня из-за недолжной работы ответственных сотрудников и некачественной очистки кровли здания, в котором располагаются структурные подразделения администрации, случилось происшествие, повлекшее причинение вреда здоровью жительнице Саратова. Подобные ситуации просто недопустимы! В отношении виновного чиновника уже приняты соответствующие меры, он уволен. Безопасность горожан должна быть в приоритете, а в условиях обильных снегопадов при нулевой температуре – это выходит на самый первый план. Разгильдяйства и наплевательского отношения в этом вопросе я не допущу!

Михаил Исаев обратился к саратовцам с призывом об осторожности. "Не забывайте о мерах предосторожности в зимний период и избегайте проходов у зданий со скатными крышами", - предостерег он.