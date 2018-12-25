В Балакове отметят клубничное Рождество

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По информации комитета по туризму области, гости «Клубничного Рождества» смогут покататься на лошадях, собачьих упряжках, а также поиграть во всеми любимую игру «Взятие снежного городка». Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсе на самую креативную елку и на самого оригинального снеговика. Также для гостей праздника подготовлены зимние игры, веселые старты и эстафеты, танцы на льду и фотосессия с ростовыми куклами.Ежедневно с 14.00 для всех гостей праздника будет организовано театрализованное представление с интерактивом для детей. Клубничное варенье, пироги, дегустация травяного чая и другие сладости будут доступны всем желающим.Ожидается широкий ассортимент сувенирной продукции. Кроме мастеров и ремесленников Саратовской области, в Балаково едут гости из Пензы, Тольятти, Воронежа и других городов.