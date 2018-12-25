МЧС предупреждает о сильном снеге на территории Саратовской области

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В связи с этим главное управление МЧС России по региону обращается к жителям с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, рекомендуется:- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;- водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, избегать лишних перестроений, обгонов, опережений."Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений", - подчеркивают спасатели.Помните, что аварийную ситуацию легче предупредить, чем экстренно из нее выходить.Единый телефон пожарных и спасателей при возникновении ЧС - «01», «101».