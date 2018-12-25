МЧС предупреждает о сильном снеге на территории Саратовской области
По данным Саратовского Гидрометцентра, ночью и днем 25 декабря в Саратовской области сохранится сильный снег (6-19 мм), юго-восточный ветер, порывы 15-17 м/с, туман (видимость 500 м и менее), на дорогах снежные заносы, гололедица.
В связи с этим главное управление МЧС России по региону обращается к жителям с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.
Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, рекомендуется:
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, избегать лишних перестроений, обгонов, опережений.
"Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений", - подчеркивают спасатели.
Помните, что аварийную ситуацию легче предупредить, чем экстренно из нее выходить.
Единый телефон пожарных и спасателей при возникновении ЧС - «01», «101».