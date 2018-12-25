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МЧС предупреждает о сильном снеге на территории Саратовской области

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МЧС предупреждает о сильном снеге на территории Саратовской области

По данным Саратовского Гидрометцентра, ночью и днем 25 декабря в Саратовской области сохранится сильный снег (6-19 мм), юго-восточный ветер, порывы 15-17 м/с, туман (видимость 500 м и менее), на дорогах снежные заносы, гололедица.

В связи с этим главное управление МЧС России по региону обращается к жителям с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, рекомендуется:

- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, избегать лишних перестроений, обгонов, опережений.

"Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений", - подчеркивают спасатели.

Помните, что аварийную ситуацию легче предупредить, чем экстренно из нее выходить.

Единый телефон пожарных и спасателей при возникновении ЧС - «01», «101».