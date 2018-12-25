Студентка СГК имени Л.В.Собинова Арина Абрамова получила гран-при Международного конкурса
В Самаре завершился XXVI международный конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кабалевского.
Раз в два года на самарской земле он собирает юных скрипачей, пианистов, композиторов, сольных исполнителей и музыковедов из России и зарубежья. Особенно жесткой в этом году конкуренция оказалась в пианистической группе - она была самой многочисленной. За звание лауреата боролись сразу 40 конкурсантов. В итоге заветный Гран-при получила представительница этой номинации — Арина Абрамова. Студентка Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова, она занимается музыкой с четырех лет.