В Саратове провели семинар для участников волонтерской акции «Подключи бабушку. Смотри цифру»

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Главной темой встречи стала волонтерская акция «Подключи бабушку. Смотри цифру», реализуемая в Саратовской области министерством молодежной политики и спорта, министерством информации и печати совместно с Саратовским областным радиотелевизионным передающим центром.В рамках акции волонтерам предлагается обратить внимание старшего поколения на предстоящее отключение аналогового телевещания и необходимость приобретения современного телевизора или цифровой приставки и настройки приемного оборудования, при возможности - оказать техническую помощь в подключении техники. Ирина Берестовская проконсультировала участников добровольческой акции, рассказала, на какие моменты нужно обратить внимание при консультировании граждан, ответила на вопросы. Напомним, о своей помощи представителям старшего поколения волонтеры могут рассказать в социальных сетях с хештегом #бабушкаТВ.По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение планируется провести с января по июнь 2019 года. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.Переключение регионов на «цифру» будет проходить в три волны, которые стартуют 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Саратовская область наряду с еще 56 субъектами страны отнесена к третьей группе. Таким образом, отключение аналогового телевидения планируется начать в нашем регионе 3 июня следующего года.