Руководство 5-й инфекционной больницы намерено добиваться справедливости в суде
Саратовская 5-я детская инфекционная больница проверена на наличие червей в еде: все сообщения об испорченной пище опровергнуты.
Комиссией в составе чиновников и представителей Минздрава проверена жалоба пациентов больницы на наличие червей в еде. В итоге, на основании полученных результатов проверки специальной инспекции, – в еде в саратовской инфекционной больнице №5 червей не обнаружили.
— Опрошены матери, находящиеся в учреждении по уходу за детьми, дежурный персонал, сотрудники пищеблока на предмет обнаружения посторонних примесей в пище и качества ее приготовления. Жалоб и претензий не поступило. Осмотрены складские помещения, суточные пробы за предыдущие дни, остатки макаронных изделий, муки и круп, мяса, кур, рыбы. Какие-либо примеси отсутствовали, насекомые не обнаружены, — сообщили в региональном минздраве.
В ходе проверки пациенты не жаловались на нарушение этики или грубое отношение к ним медперсонала.
Также проверку пищеблока этой больницы провели сотрудники Роспотребнадзора по Саратовской области. Комиссия установила, что посторонние примеси и черви в продуктах отсутствуют. Документы на продукты представлены в полном объеме, продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено.
«В ходе опроса пациентов больницы жалоб на питание не поступало», — подчеркнули в областном Роспотребнадзоре.
Напомним, отец одного из пациентов 5-й саратовской инфекционной больницы пожаловался на червей в еде. 4 декабря в в паблике Вконтакте местный житель Саратова написал, что в инфекционной больнице №5 дают еду с червями. В «ВК» он опубликовал фотографию, на которой запечатлена тарелка с макаронами, в которой якобы находились настоящие черви.
По словам главного врача больницы Веры Харитоновой, паразитов не нашли ни до проверки, ни во время нее.
- Когда санитарки увидели, как несколько мамочек что-то фотографируют в тарелке, сразу поинтересовались, в чем дело, им ответили, что в еде есть черви, однако на просьбу предоставить находку была предъявлена тарелка лишь с остатками пищи, насекомого в блюде не оказалось, зато фотография с мнимым червяком мгновенно распространилась во всех СМИ и соцсетях, - рассказывает Вера Федоровна. - Возможно, кто-то из пациентов положил в блюдо муляж червяка, а после фотосъемки его оттуда убрал, иначе зачем было скрывать такое важное вещественное доказательство от нас и от проверяющих органов.
Сегодня руководство больницы готовится защищать деловую репутацию в суде.
Комиссией в составе чиновников и представителей Минздрава проверена жалоба пациентов больницы на наличие червей в еде. В итоге, на основании полученных результатов проверки специальной инспекции, – в еде в саратовской инфекционной больнице №5 червей не обнаружили.
— Опрошены матери, находящиеся в учреждении по уходу за детьми, дежурный персонал, сотрудники пищеблока на предмет обнаружения посторонних примесей в пище и качества ее приготовления. Жалоб и претензий не поступило. Осмотрены складские помещения, суточные пробы за предыдущие дни, остатки макаронных изделий, муки и круп, мяса, кур, рыбы. Какие-либо примеси отсутствовали, насекомые не обнаружены, — сообщили в региональном минздраве.
В ходе проверки пациенты не жаловались на нарушение этики или грубое отношение к ним медперсонала.
Также проверку пищеблока этой больницы провели сотрудники Роспотребнадзора по Саратовской области. Комиссия установила, что посторонние примеси и черви в продуктах отсутствуют. Документы на продукты представлены в полном объеме, продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено.
«В ходе опроса пациентов больницы жалоб на питание не поступало», — подчеркнули в областном Роспотребнадзоре.
Напомним, отец одного из пациентов 5-й саратовской инфекционной больницы пожаловался на червей в еде. 4 декабря в в паблике Вконтакте местный житель Саратова написал, что в инфекционной больнице №5 дают еду с червями. В «ВК» он опубликовал фотографию, на которой запечатлена тарелка с макаронами, в которой якобы находились настоящие черви.
По словам главного врача больницы Веры Харитоновой, паразитов не нашли ни до проверки, ни во время нее.
- Когда санитарки увидели, как несколько мамочек что-то фотографируют в тарелке, сразу поинтересовались, в чем дело, им ответили, что в еде есть черви, однако на просьбу предоставить находку была предъявлена тарелка лишь с остатками пищи, насекомого в блюде не оказалось, зато фотография с мнимым червяком мгновенно распространилась во всех СМИ и соцсетях, - рассказывает Вера Федоровна. - Возможно, кто-то из пациентов положил в блюдо муляж червяка, а после фотосъемки его оттуда убрал, иначе зачем было скрывать такое важное вещественное доказательство от нас и от проверяющих органов.
Сегодня руководство больницы готовится защищать деловую репутацию в суде.