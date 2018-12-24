Михаил Исаев призвал не допустить транспортный коллапс
Глава города провел заседание штаба по уборке города от снега.
По информации пресс-службы мэрии, в мероприятии приняли участие главы районных администраций, руководители МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба благоустройства города», МКУ «Транспортное управление» и структурных подразделений администрации города.
Михаил Исаев отметил неудовлетворительное качество уборки дворовых территорий и дорог-дублеров. Он также подчеркнул необходимость усилить работу по взаимодействию с управляющими организациями, предприятиями торговли и промышленности и дал поручение главам районных администраций провести экстренные заседания советов директоров, чтобы привлечь дополнительную технику.
По плану, предоставленному в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК выведут на очистку территории 1896 человек и 40 ед. техники, предприятия торговли – более 2,5 тыс. сотрудников и почти 90 ед. спецтехники.
Участники заседания также обсудили работу общественного транспорта во время снегопада. Генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков отметил, что перед началом рабочего дня по маршрутам прошли пять снегоочистителей, с выходом на линию проблем не было. Директор МКУ «Транспортное управление» Екатерина Максимова также сообщила, что работа городского транспорта осуществляется в штатном режиме.
- Следите за транспортом, чтобы не происходило никаких сбоев и обледенения! - призвал глава города. - Отчеты должны быть каждый час: есть ли задержки по ходу движения, в нормальном ли состоянии трамвайные пути и контактная сеть. Главное – не допустить транспортного коллапса.
Также Михаил Исаев отметил, что вопрос уборки снега должен быть на личном контроле глав районных администраций. "Вы должны быть готовы к усилению неблагоприятных погодных условий", - подчеркнул он.