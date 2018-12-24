Михаил Исаев призвал не допустить транспортный коллапс

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По информации пресс-службы мэрии, в мероприятии приняли участие главы районных администраций, руководители МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба благоустройства города», МКУ «Транспортное управление» и структурных подразделений администрации города.Михаил Исаев отметил неудовлетворительное качество уборки дворовых территорий и дорог-дублеров. Он также подчеркнул необходимость усилить работу по взаимодействию с управляющими организациями, предприятиями торговли и промышленности и дал поручение главам районных администраций провести экстренные заседания советов директоров, чтобы привлечь дополнительную технику.По плану, предоставленному в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК выведут на очистку территории 1896 человек и 40 ед. техники, предприятия торговли – более 2,5 тыс. сотрудников и почти 90 ед. спецтехники.Участники заседания также обсудили работу общественного транспорта во время снегопада. Генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков отметил, что перед началом рабочего дня по маршрутам прошли пять снегоочистителей, с выходом на линию проблем не было. Директор МКУ «Транспортное управление» Екатерина Максимова также сообщила, что работа городского транспорта осуществляется в штатном режиме.- Следите за транспортом, чтобы не происходило никаких сбоев и обледенения! - призвал глава города. - Отчеты должны быть каждый час: есть ли задержки по ходу движения, в нормальном ли состоянии трамвайные пути и контактная сеть. Главное – не допустить транспортного коллапса.Также Михаил Исаев отметил, что вопрос уборки снега должен быть на личном контроле глав районных администраций. "Вы должны быть готовы к усилению неблагоприятных погодных условий", - подчеркнул он.