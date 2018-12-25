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В Кировском районе в огне погиб одинокий мужчина

Новости / ЧП
В Кировском районе в огне погиб одинокий мужчина

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит установить причины трагедии.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 декабря в ночное время в пожарную службу поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на улице Геофизической. После тушения огня в помещении одной из комнат обнаружено тело мужчины 1968 года рождения со следами термического воздействия. При это признаков насильственной смерти на нем не было. Известно, что мужчина проживал в доме один.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза для определения причины возгорания, а также судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба следственного управления.