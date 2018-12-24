В библиотеке на Зарубина продолжается выставка к юбилею театра драмы

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Выставка подготовлена центром муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки совместно с ОГУ «Государственный архив Саратовской области» в рамках проекта «Книгу области листая».На выставке «Драмтеатр. К 215-летию основания Саратовского государственного академического драматического театра им. И. А. Слонова» представлены копии архивных документов, в том числе фотографий, рассказывающих об истории учреждения.Среди экспонируемых документов - объявление с афишей летнего театра из газеты «Саратовский справочный листок» № 104 от 21 мая 1870 года, постановление президиума Саратовского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов о переименовании I-го государственного театра им. К. Маркса в «Рабочий театр имени К. Маркса» от 08.09.1928, Репертуарный план Саратовского краевого драматического театра на 1934-1935 гг., репертуар Саратовского государственного драматического театра им. К. Маркса в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., афиша Саратовского государственного драматического театра на март 1944 года и другие.На выставке можно также ознакомиться с книгами по истории саратовских театров из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.Ознакомиться с экспозицией приглашают всех увлекающихся краеведением, отечественной историей и культурой. Вход свободный.