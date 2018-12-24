Со вчерашнего дня поступило 17 жалоб на неочищенные дороги и дворовые территории от саратовцев

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По информации пресс-службы городской администрации, 23-24 декабря поступило 1216 сообщений, из них 17 жалоб – на неочищенные дороги и дворовые территории. Двое звонивших рассказали о ДТП, один человек – о несчастном случае. Зарегистрировано 12 жалоб на неудовлетворительную работу общественного транспорта. 2 звонка информировали о пожаре. Также зафиксировано 317 вызовов экстренных служб.В мэрии напомнили, что созданы "горячие линии", на которые горожане могут обратиться с вопросами, связанными с уборкой снега и наледи. Жители Волжского района могут звонить по телефону 659-695, Заводского - 659-871, Кировского - 659-872, Ленинского - 659-873, Октябрьского - 659-874, Фрунзенского - 659-876. Также доступен для звонка телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города - 659-659.- За прошедшие сутки дежурные Кировского района зафиксировали 9 сообщений о неудовлетворительной уборке снега с улиц города, Ленинского – 6. В Октябрьском районе зарегистрировали 4 обращения по данному вопросу, в Заводском – 3. Сотрудники Волжского района приняли 6 заявлений, во Фрунзенском подобных обращений не зафиксировано, - сообщили в городской администрации.