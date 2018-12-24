В преддверии Нового года Пенсионный фонд России подвели итоги

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В преддверии Нового года Пенсионный фонд России отмечает день своего образования, в этом году в 28 раз. Накануне праздника принято подводить предварительные итоги уходящего года.Приоритетными направлениями деятельности Отделения ПФР по Саратовской области по-прежнему остаются работа с клиентами и качественное оказание государственных услуг гражданам.Органы ПФР на территории региона представлены 16-ю межрайонными управлениями и 27 клиентскими службами.За 11 месяцев текущего года установлено 42758 новых пенсий. Начиная с июня 2018 года, начата работа по назначению страховых пенсий по данным индивидуального (персонифицированного) учета без обращения застрахованного лица в территориальный орган ПФР. За указанный период по данным ПУ назначено 3263 пенсии. С июня текущего года пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются с использованием информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). На сегодняшний день 97% указанных выплат назначено на основании данных ФГИС ФРИ.В августе 2018 года произведен беззаявительный перерасчет 174980 работавшим в 2017 году пенсионерам. По заявлениям пересчитаны пенсии 18696 пожилым гражданам.В связи с введением с 1 января 2019 года нормы закона, предусматривающей установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности лицам, имеющим 30 лет «сельского» стажа, проживающим в сельской местности и неработающим, проверено 162733 выплатных дела получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, проживающих в сельской местности.В 2018 году Отделение ПФР по Саратовской области продолжило работу по регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени. С 1 января в режиме «on-line» обработано почти 27 тысяч документов, при этом около 8 тысяч граждан зарегистрированы впервые. Среднее время регистрации не превышает 5 минут.В этом году территориальными органами ПФР по Саратовской области вынесено свыше 9 тысяч решений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования материнского (семейного) капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка. Прежде всего, семьи с доходами менее 1,5 прожиточного минимуматрудоспособного населения на одного человека, получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка с 1 января 2018 года. Этим направлением воспользовались около 600 саратовских семей. Еще одно нововведение дало право семьям использовать средства материнского капитала на оплату дошкольного образования детей, не дожидаясь пока ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года. Этим направлением воспользовались 42 саратовские семьи. Всего же на образование средства материнского капитала в 2018 году направили более 1100 семей. Но самым востребованным остается улучшение жилищных условий – свыше 10000 владельцев сертификата воспользовались этим правом.