Бренд Viatti возглавил рейтинг «Топ-5 производителей шин», составленный «КолёсаДом»

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Такие данные получили эксперты специализированного издания «КолёсаДом». Недавно они устроили опрос и составили «Топ-5 производителей шин, заслуживших доверие потребителя». Рейтинг возглавил шинный бренд Viatti.Бренд Viatti – это легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества. Они выпускаются на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.«Вся продукция шинного бренда Viatti сконструирована с учётом эксплуатации в российских условиях – отличается надёжностью, прочностью и износоустойчивостью. Шины адаптированы как к различному качеству дорожного полотна, так и переменчивой погоде», — отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».В рамках опроса на сайте «КолёсаДом» также были названы модели, пользующиеся наибольшим спросом для эксплуатации в российских условиях. Ими стали Viatti Strada Asimmetrico, Viatti Bosco A/T, Viatti Bosco S/T и Viatti Bosco Nordico.Viatti Strada Asimmetrico – летняя легковая модель, предназначенная для эксплуатации в городских условиях. Viatti Bosco S/T идеально подходят для использования тёплой зимой в городах и южных регионах. Для эксплуатации при суровых климатических условиях, низких температурах разработаны Viatti Bosco Nordico. Viatti Bosco A/T обеспечивают хорошую управляемость и устойчивость автомобиля даже при самом активном вождении.