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В Саратове пройдет 50-й концерт проекта "Орган - в подарок детям"

Новости / Культура
В Саратове пройдет 50-й концерт проекта "Орган - в подарок детям"

Для воспитанников детских домов, интернатов и коррекционных школ выступят виртуозный мультиинструменталист, лауреат семи международных конкурсов Мария Блажевич (орган, клавесин, фортепиано) и многочисленные саратовские коллективы.

По информации организаторов, юбилейный концерт состоится 14 января в Большом зале консерватории. Его особенностью станет выступление всех коллективов и солистов только под орган – от балалайки до хоров. В новогодней программе «Старый новый год» прозвучит как католическая рождественская музыка, так и православные колядки. Под аккомпанемент органа выступят ансамбль народной музыки «Балаган», ансамбли русских народных инструментов «2х2» и «Домрочка», хоры ЦДМШ и ДХШ им. М.В.Тельтевской, виртуоз-балалаечник Евгений Щедрин и виртуоз-домристка Екатерина Лопатова, театральный коллектив «Детский остров» Дворца творчества детей и молодежи, танцевальный ансамбль «Реверанс» ДШИ №8.

В Саратове пройдет 50-й концерт проекта "Орган - в подарок детям"

Проект «Орган - в подарок детям» реализуется уже 12 лет. За это время в Саратове выступили органисты Арьян Брекховен, Ад ван Слейвен, Тон ван Экк, Ян Зварт, Хенк Верхоэф и Петер Оверкерк (Нидерланды), Францис Видил, Фабрис Петрон, Лидия Ксяшкевич и Доменико Северин (Франция), Марек Стефаньский и Роман Перуцки (Польша), Джованни Клавор Браулин, Джанлука Либертуччи, Хуан Парадель Соле, Паоло Орени и Лука Массалья (Италия), Ааре-Пауль Латтик (Эстония), Жана ван Молл (Бельгия), Джулиан Бевиг и Петер Дикке (Германия), Патрик Хоппер (Ирландия), Орьян Хорн Йоханнсен и Видар Викерен (Норвегия), Колин Эндрюс (США). В концертах также приняли участие 2300 саратовских исполнителей и творческих коллективов. С 2017 года в проекте активно выступают и учащиеся детских школ искусств Пензы.