На Приволжской магистрали усиленными темпами расчищают пути от осадков

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов ведутся в непрерывном режиме. Для уборки снега задействованы 11 единиц специализированной техники. Основные работы по оперативной уборке снега ведутся на всех станциях Саратовского железнодорожного узла, расчищаются железнодорожные пути, междупутья и пассажирские платформы.Также сообщается, что к уборке снега на перегонах и станциях было привлечено более 200 работников. Их обеспечили утепленной спецодеждой, спецобувью и необходимым инвентарем.- В непростых погодных условиях специалисты Приволжской магистрали предпринимают все возможное для обеспечения бесперебойного движения поездов, - прокомментировали в пресс-службе дороги. - Железнодорожники постоянно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка. Постоянный контроль и необходимые мероприятия по снегоборьбе обеспечивают безопасность и непрерывность перевозочного процесса.Фото https://kursk.com