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На Приволжской магистрали усиленными темпами расчищают пути от осадков
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На Приволжской магистрали усиленными темпами расчищают пути от осадков

Новости
На Приволжской магистрали усиленными темпами расчищают пути от осадков


Снегопад не повлиял на движение поездов.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов ведутся в непрерывном режиме. Для уборки снега задействованы 11 единиц специализированной техники. Основные работы по оперативной уборке снега ведутся на всех станциях Саратовского железнодорожного узла, расчищаются железнодорожные пути, междупутья и пассажирские платформы.

Также сообщается, что к уборке снега на перегонах и станциях было привлечено более 200 работников. Их обеспечили утепленной спецодеждой, спецобувью и необходимым инвентарем.

- В непростых погодных условиях специалисты Приволжской магистрали предпринимают все возможное для обеспечения бесперебойного движения поездов, - прокомментировали в пресс-службе дороги. - Железнодорожники постоянно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка. Постоянный контроль и необходимые мероприятия по снегоборьбе обеспечивают безопасность и непрерывность перевозочного процесса.

Фото https://kursk.com