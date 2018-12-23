Промышленный кластер «Русклимата» во Владимирской области стал крупнейшим в Европе
Новое предприятие торгово-производственного холдинга «Русклимат» начало выпускать стальные панельные радиаторы отопления под брендом Royal Thermo.
В городе Киржаче Владимирской области завод успешно вошел в структуру уже активно действующего Промышленного кластера «ИКСЭл». Мощность предприятия позволит в будущем году обеспечить минимум четверть внутреннего рынка стальных панельных радиаторов (1,2 млн приборов ежегодно).
Холдинг «Русклимат», пополнив «ИКСЭл» новым заводом, создал самый крупный в Европе промышленный кластер по производству отопительных приборов. С 2014 года в развитие высокотехнологичного производства климатического оборудования инвестировано более 5 млрд рублей. В настоящее время кластер «ИКСЭл» является одним из лучших в РФ по показателям производительности труда и эффективности экономической деятельности резидентов. Успешная деятельность кластера и его комплексный подход к организации производства позволит холдингу занять в ближайшее время лидерские позиции на отраслевом рынке ЕврАзЭС.
В городе Киржаче Владимирской области завод успешно вошел в структуру уже активно действующего Промышленного кластера «ИКСЭл». Мощность предприятия позволит в будущем году обеспечить минимум четверть внутреннего рынка стальных панельных радиаторов (1,2 млн приборов ежегодно).
Холдинг «Русклимат», пополнив «ИКСЭл» новым заводом, создал самый крупный в Европе промышленный кластер по производству отопительных приборов. С 2014 года в развитие высокотехнологичного производства климатического оборудования инвестировано более 5 млрд рублей. В настоящее время кластер «ИКСЭл» является одним из лучших в РФ по показателям производительности труда и эффективности экономической деятельности резидентов. Успешная деятельность кластера и его комплексный подход к организации производства позволит холдингу занять в ближайшее время лидерские позиции на отраслевом рынке ЕврАзЭС.