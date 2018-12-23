Один из популярных брендов включен в список «100 лучших товаров России"
Победителем конкурса «100 лучших товаров России» стал известный продукт компании «Балтика».
Региональный и федеральный этапы в категории «Потребительские товары» успешно преодолела «Балтика 3», войдя в пул избранных.
Экспертная комиссия тщательно изучала системы контроля качества выпускаемой продукции, техническую документацию и другие составляющие производственного цикла, устроив строжайший отбор среди всех участников. В состав жюри вошли представители МОО «Академия проблем качества» и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отличную оценку экспертов получила работа пивоваров «Балтики». Включив продукт «Балтики» в число лучших, профессионалы в сфере сертификации отдали должное производственным стандартам компании.
"На всех без исключения заводах компании в стране гарантируется высокое и неизменное качество продукции",- заявил Кирилл Купцинелли, начальник службы интегрированной системы менеджмента, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.
Региональный и федеральный этапы в категории «Потребительские товары» успешно преодолела «Балтика 3», войдя в пул избранных.
Экспертная комиссия тщательно изучала системы контроля качества выпускаемой продукции, техническую документацию и другие составляющие производственного цикла, устроив строжайший отбор среди всех участников. В состав жюри вошли представители МОО «Академия проблем качества» и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отличную оценку экспертов получила работа пивоваров «Балтики». Включив продукт «Балтики» в число лучших, профессионалы в сфере сертификации отдали должное производственным стандартам компании.
"На всех без исключения заводах компании в стране гарантируется высокое и неизменное качество продукции",- заявил Кирилл Купцинелли, начальник службы интегрированной системы менеджмента, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.