В администрации Саратова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

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В обсуждении проблемы приняли участие представители правительства региона, руководители структурных подразделений администрации города и районных администраций.Как отметил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин, отопление отсутствует в 15 многоквартирных домах и 12 объектах социальной сферы.По информации энергетиков, необходимо порядка трех часов на определение характера повреждения, затем рабочие приступят к устранению аварийной ситуации. В настоящее время определяется схема, которая позволит обеспечить эффективное взаимодействие: планируется обеспечить пункты обогрева, в подъездах будут установлены тепловые пушки, на каждой входной группе будет размещен номер «горячей линии» районного дежурного ЕДДС, куда жители смогут сообщить о проблеме.Напомним, во всех районах города функционируют телефоны «горячих линий», куда жители могут обращаться по любым вопросам, в том числе и сообщить об отсутствии тепла:- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;- Волжский район 659-695;- Заводской район 659-871;- Кировский район 659-872;- Ленинский район 659-873;- Октябрьский район 659-874;- Фрунзенский район 659-876.В 20.00 состоится оперативное совещание на месте аварии, а в 21.00 – в администрации города, где будет определен дальнейший порядок действий.