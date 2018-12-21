21 декабря 2018 22:23 ПЯТНИЦА
Новости
17:23 | 21 декабря
В администрации Саратова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
16:31 | 21 декабря
В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Демография»
15:41 | 21 декабря
Очистить саратовские улицы от снега вызвались студенческие отряды
14:57 | 21 декабря
Саратовская область упрочила позиции в Национальном туристическом рейтинге
14:00 | 21 декабря
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в январе в Саратовском регионе
13:03 | 21 декабря
Саратовских паралимпийцев и их тренеров наградят за высокие результаты в 2018 году
12:00 | 21 декабря
59-летний балаковец задержан за убийство матери
11:10 | 21 декабря
В учреждениях культуры продолжается подготовка к Новому году
10:18 | 21 декабря
Увековечена память полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Грозном
09:33 | 21 декабря
За сутки из Саратова вывезено около 6 тыс. куб. м снега и наледи
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В администрации Саратова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Новости
В администрации Саратова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

В администрации муниципального образования «Город Саратов» состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное ситуации с аварией на подземных коммуникациях ПАО «Т Плюс» на пересечении ул. Мясницкая и ул. Зарубина.

В обсуждении проблемы приняли участие представители правительства региона, руководители структурных подразделений администрации города и районных администраций.

Как отметил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин, отопление отсутствует в 15 многоквартирных домах и 12 объектах социальной сферы.

По информации энергетиков, необходимо порядка трех часов на определение характера повреждения, затем рабочие приступят к устранению аварийной ситуации. В настоящее время определяется схема, которая позволит обеспечить эффективное взаимодействие: планируется обеспечить пункты обогрева, в подъездах будут установлены тепловые пушки, на каждой входной группе будет размещен номер «горячей линии» районного дежурного ЕДДС, куда жители смогут сообщить о проблеме.

Напомним, во всех районах города функционируют телефоны «горячих линий», куда жители могут обращаться по любым вопросам, в том числе и сообщить об отсутствии тепла:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

В 20.00 состоится оперативное совещание на месте аварии, а в 21.00 – в администрации города, где будет определен дальнейший порядок действий.