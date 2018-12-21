В администрации Саратова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
В администрации муниципального образования «Город Саратов» состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное ситуации с аварией на подземных коммуникациях ПАО «Т Плюс» на пересечении ул. Мясницкая и ул. Зарубина.
В обсуждении проблемы приняли участие представители правительства региона, руководители структурных подразделений администрации города и районных администраций.
Как отметил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин, отопление отсутствует в 15 многоквартирных домах и 12 объектах социальной сферы.
По информации энергетиков, необходимо порядка трех часов на определение характера повреждения, затем рабочие приступят к устранению аварийной ситуации. В настоящее время определяется схема, которая позволит обеспечить эффективное взаимодействие: планируется обеспечить пункты обогрева, в подъездах будут установлены тепловые пушки, на каждой входной группе будет размещен номер «горячей линии» районного дежурного ЕДДС, куда жители смогут сообщить о проблеме.
Напомним, во всех районах города функционируют телефоны «горячих линий», куда жители могут обращаться по любым вопросам, в том числе и сообщить об отсутствии тепла:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
В 20.00 состоится оперативное совещание на месте аварии, а в 21.00 – в администрации города, где будет определен дальнейший порядок действий.