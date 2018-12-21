В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Демография»
В регионе создан региональный центр опережающей профессиональной подготовки для граждан предпенсионного возраста.
Соответствующее соглашение подписано между министерством занятости, труда и миграции области и Саратовским социально-экономическим институтом РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Стороны соглашения планируют координировать совместные действия по организации опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста по востребованным профессиям в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
В настоящее время министерство проводит предварительную работу по объемам и профилю образовательных программ. Организация обучения будет осуществляться в соответствии с договорами и контрактами между центрами занятости населения и образовательными учреждениями по результатам проведения закупок образовательных услуг на основании действующего законодательства.