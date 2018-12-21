21 декабря 2018 22:24 ПЯТНИЦА
Новости
17:23 | 21 декабря
В администрации Саратова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
16:31 | 21 декабря
В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Демография»
15:41 | 21 декабря
Очистить саратовские улицы от снега вызвались студенческие отряды
14:57 | 21 декабря
Саратовская область упрочила позиции в Национальном туристическом рейтинге
14:00 | 21 декабря
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в январе в Саратовском регионе
13:03 | 21 декабря
Саратовских паралимпийцев и их тренеров наградят за высокие результаты в 2018 году
12:00 | 21 декабря
59-летний балаковец задержан за убийство матери
11:10 | 21 декабря
В учреждениях культуры продолжается подготовка к Новому году
10:18 | 21 декабря
Увековечена память полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Грозном
09:33 | 21 декабря
За сутки из Саратова вывезено около 6 тыс. куб. м снега и наледи
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Демография»

Новости


В регионе создан региональный центр опережающей профессиональной подготовки для граждан предпенсионного возраста.

Соответствующее соглашение подписано между министерством занятости, труда и миграции области и Саратовским социально-экономическим институтом РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Стороны соглашения планируют координировать совместные действия по организации опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста по востребованным профессиям в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В настоящее время министерство проводит предварительную работу по объемам и профилю образовательных программ. Организация обучения будет осуществляться в соответствии с договорами и контрактами между центрами занятости населения и образовательными учреждениями по результатам проведения закупок образовательных услуг на основании действующего законодательства.