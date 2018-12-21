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Очистить саратовские улицы от снега вызвались студенческие отряды

Новости
Очистить саратовские улицы от снега вызвались студенческие отряды

22 декабря более 50 бойцов Саратовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские cтуденческие отряды» примут участие в акции по благоустройству Саратова в рамках экологического проекта «Чистый город».

Студенты помогут очистить тротуары около трех социальных объектов: школы №67 (ул. Московская, 151), детского сада №206 в поселке Солнечном (проспект Строителей, 66 а) и подросткового клуба «Смена» в Кировском районе. Субботник, организованный при поддержке министерства молодежной политики и спорта области, начнется в 10 часов. Приглашаем СМИ осветить данное мероприятие.

Студенческие отряды не в первый раз проводят мероприятия по благоустройству территорий Саратовской области: «Уже традиционным добровольческим проектом студотрядов на протяжении 5 лет является экологический проект «Чистый город», помимо этого студотрядовцы принимали участие в благоустройстве придомовых территорий с ведущими строительными организациями региона в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Также нельзя не отметить акции «Весенний Десант», «Осенний десант» и «Снежный десант». Наш десант «перелопатит» горы снега в ближайшие дни, - рассказал командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Георгий Болотов.