Очистить саратовские улицы от снега вызвались студенческие отряды
22 декабря более 50 бойцов Саратовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские cтуденческие отряды» примут участие в акции по благоустройству Саратова в рамках экологического проекта «Чистый город».
Студенты помогут очистить тротуары около трех социальных объектов: школы №67 (ул. Московская, 151), детского сада №206 в поселке Солнечном (проспект Строителей, 66 а) и подросткового клуба «Смена» в Кировском районе. Субботник, организованный при поддержке министерства молодежной политики и спорта области, начнется в 10 часов. Приглашаем СМИ осветить данное мероприятие.
Студенческие отряды не в первый раз проводят мероприятия по благоустройству территорий Саратовской области: «Уже традиционным добровольческим проектом студотрядов на протяжении 5 лет является экологический проект «Чистый город», помимо этого студотрядовцы принимали участие в благоустройстве придомовых территорий с ведущими строительными организациями региона в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Также нельзя не отметить акции «Весенний Десант», «Осенний десант» и «Снежный десант». Наш десант «перелопатит» горы снега в ближайшие дни, - рассказал командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Георгий Болотов.