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Саратовская область упрочила позиции в Национальном туристическом рейтинге

Новости


Саратовская область улучшила свои позиции в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2018 года.

Наш регион вошел во вторую группу рейтинга с условным названием «Крепкие профи»

Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (оператор федерального общественного проекта «Национальный рейтинг») и журналом «Отдых в России» проведено четвертое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов по итогам 2018 года.

По результатам исследования сформирован Национальный туристический рейтинг-2018. Среди 85 регионов Российской Федерации Саратовская область заняла 35 место, улучшив свои позиции за год на 4 пункта (в 2017 году наш регион занимал 39 позицию).

Наш регион вошел во вторую группу рейтинга с условным названием «Крепкие профи». Среди регионов Приволжского округа Саратовская область заняла 7 место (в 2017 году – 8 место).

Критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и туристического потенциала, популярности среди отечественных и иностранных туристов стали уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства региона, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность, криминогенная обстановка, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, а также продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

«Этот год был очень насыщенным для туристской отрасли. Каждая турфирма и туристический клуб, гостиничное предприятие, базы отдыха и санатории, а также предприятия многих смежных отраслей работали над тем, чтобы туристам было у нас интересно и комфортно, а главное, чтобы они захотели отдохнуть у нас в регионе еще не один раз. Также в регионе в этом году были организованы яркие фестивали, область активно участвовала во всероссийских мероприятиях, занимая призовые места. Результат - улучшение позиций в рейтинге. Уверена, в следующем году мы сможем добиться еще больших результатов в деле продвижения Саратовской области как туристического региона на карте России», - прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте: rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting-2018.