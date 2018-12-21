Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в январе в Саратовском регионе

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7 января 2019 года назначаются следующие пригородные поезда:№ 6518 Саратов – Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на ст. Красный Кут в 18:58;№ 6520 Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на ст. Александров Гай в 21:51;№ 6022 Саратов – Ершов, отправление со ст. Саратов-1 в 17:44, прибытие на ст. Ершов в 20:44;№ 6024 Ершов – Озинки, отправление со ст. Ершов в 21:10, прибытие на ст. Озинки в 23.11.8 января 2019 года назначаются следующие пригородные поезда:№ 6519 Александров Гай – Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 3:14, прибытие на ст. Красный Кут в 5:58.№ 6517 Красный Кут – Саратов, отправление со ст. Красный Кут в 6:08, прибытие на ст. Саратов-1 в 8:20;№ 6023 Озинки – Ершов, отправление со ст. Озинки в 2:51, прибытие на ст. Ершов в 4:51;№ 6021 Ершов – Саратов. отправление со ст. Ершов в 5:12, прибытие на ст. Саратов-1 в 08.02.Дополнительно сообщаем, что пригородный поезд № 6303 Карамыш – Тарханы 2, 6, и 9 января 2019 года будет следовать по следующему расписанию: отправление со ст. Карамыш в 4:32, прибытие на ст. Тарханы в 9:05.1 января 2019 года отменяются следующие пригородные поезда:№ 6474 Татищево – Анисовка, отправление со ст. Татищево в 7:17, прибытие на ст. Анисовка 9:30;№ 6477 Анисовка – Татищево, отправление со ст. Анисовка в 8:23, прибытие на ст. Татищево в 10:44;№ 6472 Тарханы – Саратов-2, отправление со ст. Тарханы в 5:49, прибытие на ст. Саратов-2 в 7:48;№ 6551 Лысые горы - Аткарск, отправление от ст. Лысые горы в 5.40, прибытие на ст. Аткарск в 07:03.