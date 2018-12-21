Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в январе в Саратовском регионе
Для обеспечения перевозок пассажиров в период новогодних праздничных дней в январе 2019 года на Приволжской магистрали в Саратовском регионе назначаются дополнительные пригородные поезда.
7 января 2019 года назначаются следующие пригородные поезда:
№ 6518 Саратов – Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на ст. Красный Кут в 18:58;
№ 6520 Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на ст. Александров Гай в 21:51;
№ 6022 Саратов – Ершов, отправление со ст. Саратов-1 в 17:44, прибытие на ст. Ершов в 20:44;
№ 6024 Ершов – Озинки, отправление со ст. Ершов в 21:10, прибытие на ст. Озинки в 23.11.
8 января 2019 года назначаются следующие пригородные поезда:
№ 6519 Александров Гай – Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 3:14, прибытие на ст. Красный Кут в 5:58.
№ 6517 Красный Кут – Саратов, отправление со ст. Красный Кут в 6:08, прибытие на ст. Саратов-1 в 8:20;
№ 6023 Озинки – Ершов, отправление со ст. Озинки в 2:51, прибытие на ст. Ершов в 4:51;
№ 6021 Ершов – Саратов. отправление со ст. Ершов в 5:12, прибытие на ст. Саратов-1 в 08.02.
Дополнительно сообщаем, что пригородный поезд № 6303 Карамыш – Тарханы 2, 6, и 9 января 2019 года будет следовать по следующему расписанию: отправление со ст. Карамыш в 4:32, прибытие на ст. Тарханы в 9:05.
1 января 2019 года отменяются следующие пригородные поезда:
№ 6474 Татищево – Анисовка, отправление со ст. Татищево в 7:17, прибытие на ст. Анисовка 9:30;
№ 6477 Анисовка – Татищево, отправление со ст. Анисовка в 8:23, прибытие на ст. Татищево в 10:44;
№ 6472 Тарханы – Саратов-2, отправление со ст. Тарханы в 5:49, прибытие на ст. Саратов-2 в 7:48;
№ 6551 Лысые горы - Аткарск, отправление от ст. Лысые горы в 5.40, прибытие на ст. Аткарск в 07:03.