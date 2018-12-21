Саратовских паралимпийцев и их тренеров наградят за высокие результаты в 2018 году
Саратовских спортсменов-паралимпийцев и их тренеров наградят за высокие спортивные результаты в 2018 году.[right][/right]4
Заслуженные награды получат чемпионы и призеры чемпионата Европы по плаванию среди глухих, проходившем в период с 1 по 8 июля 2018 года в г. Люблин (Польша).
В составе сборной команды России в соревнованиях принимали участие воспитанник спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура», заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев, спортсмен областного центра спортивной подготовки, заслуженный мастер спорта России Филипп Торишний и заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова.
Андрей Живаев стал обладателем восьми наград высшей пробы чемпионата Европы, завоевав 4 золотые медали в личном зачете и 4 золотые медали в эстафетах. Тренируется Андрей у заслуженного тренера России Галины Филипповой.
Заслуженный мастер спорта России Филипп Торишный завоевал 2 золотые и 2 бронзовые медали. Спортсмен тренируется под руководством Эдуарда Грюнера.
Кристина Шаяхметова завоевала 3 золотые медали. Тренируется Кристина под руководством заслуженного тренера России Леонида Мясникова.
Также будут отмечены чемпионы и призеры чемпионатов России 2018 года по плаванию среди слепых по легкой атлетике среди слепых, по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Достоинство завоеванных медалей будет определяться путем сравнения результатов, показанных спортсменами на чемпионатах России, с результатами, показанными зарубежными спортсменами на чемпионатах Европы.
Среди награждаемых также будет отмечен заслуженный мастер спорта России по плаванию Денис Тарасов, который завоевал 3 золотые и 1 бронзовую медаль, и заслуженный мастер спорта России по плаванию Константин Лисенков, завоевавший серебряную и 2 бронзовые медали. Тренируют спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская и Александра Гнусарева на базе спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».
Среди спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионате России по плаванию спорта слепых будет отмечен Максим Никифоров и его тренер Галина Ширшова.
Из числа победителей чемпионата России по пулевой стрельбе будет награжден спортсмен областного центра спортивной подготовки, заслуженный мастер спорта России Сергей Малышев, завоевавший золотую медаль чемпионата.
Материальная поддержка спортсменам и их тренерам будет оказана в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Саратовской области» на 2014–2020 годы.