Саратовских паралимпийцев и их тренеров наградят за высокие результаты в 2018 году

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[right][/right]4Заслуженные награды получат чемпионы и призеры чемпионата Европы по плаванию среди глухих, проходившем в период с 1 по 8 июля 2018 года в г. Люблин (Польша).В составе сборной команды России в соревнованиях принимали участие воспитанник спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура», заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев, спортсмен областного центра спортивной подготовки, заслуженный мастер спорта России Филипп Торишний и заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова.Андрей Живаев стал обладателем восьми наград высшей пробы чемпионата Европы, завоевав 4 золотые медали в личном зачете и 4 золотые медали в эстафетах. Тренируется Андрей у заслуженного тренера России Галины Филипповой.Заслуженный мастер спорта России Филипп Торишный завоевал 2 золотые и 2 бронзовые медали. Спортсмен тренируется под руководством Эдуарда Грюнера.Кристина Шаяхметова завоевала 3 золотые медали. Тренируется Кристина под руководством заслуженного тренера России Леонида Мясникова.Также будут отмечены чемпионы и призеры чемпионатов России 2018 года по плаванию среди слепых по легкой атлетике среди слепых, по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Достоинство завоеванных медалей будет определяться путем сравнения результатов, показанных спортсменами на чемпионатах России, с результатами, показанными зарубежными спортсменами на чемпионатах Европы.Среди награждаемых также будет отмечен заслуженный мастер спорта России по плаванию Денис Тарасов, который завоевал 3 золотые и 1 бронзовую медаль, и заслуженный мастер спорта России по плаванию Константин Лисенков, завоевавший серебряную и 2 бронзовые медали. Тренируют спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская и Александра Гнусарева на базе спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».Среди спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионате России по плаванию спорта слепых будет отмечен Максим Никифоров и его тренер Галина Ширшова.Из числа победителей чемпионата России по пулевой стрельбе будет награжден спортсмен областного центра спортивной подготовки, заслуженный мастер спорта России Сергей Малышев, завоевавший золотую медаль чемпионата.Материальная поддержка спортсменам и их тренерам будет оказана в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Саратовской области» на 2014–2020 годы.