59-летний балаковец задержан за убийство матери

просмотров: 46

Преступление было совершено в ночь с 17 на 18 декабря. По информации СУ СКР по Саратовской области, 59-летний мужчина находился со своей 82-летней матерью с своем доме в одном из сел Балаковского района. Между женщиной и ее сыном произошел конфликт, в ходе которого тот взял две металлические трости, при помощи которых пенсионерка передвигалась по квартире, и жестоко избил ее.От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте. Пришедшая навестить в гости родственница обнаружила ее без признаков жизни с явными следами насильственной смерти. Также в квартире находился злоумышленник. Обо всем увиденном женщина сообщила в правоохранительные органы.По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время по ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.