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В учреждениях культуры продолжается подготовка к Новому году

Новости / Культура
В учреждениях культуры продолжается подготовка к Новому году


Уже скоро в них пройдут праздничные представления для детей.

По информации министерства культуры области, саратовский областной Дом работников искусств репетирует новое сказочное представление «Новые приключения в царстве Снежной Королевы». Спектакли у елки начнутся 22 декабря и продолжатся до 5 января.

В областной специальной библиотеке для слепых пройдет новогодняя интерактивная программа «Когда приходят чудеса». Читателей ждут обзоры новых и хорошо знакомых книг в специальном формате. Будут проведены мастер-класс и акция «Наряди елку», в ходе которых гости праздника смогут «увидеть» елку руками, а в «Мастерской Деда Мороза» изготовить тактильные новогодние игрушки. Мастер-класс по созданию игрушек проведут волонтёры специальной библиотеки.

Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой также ждет детей и их родителей на новогодние представления. Маленькие зрители станут свидетелями «Ночи волшебных превращений» (спектакль поставлен народным театром-студией «Детский человек» по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»). Еще одна новогодняя театрализованная постановка у елки для маленьких гостей Центра - «В Новый год за сказкой чудес».