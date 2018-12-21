В учреждениях культуры продолжается подготовка к Новому году
Уже скоро в них пройдут праздничные представления для детей.
По информации министерства культуры области, саратовский областной Дом работников искусств репетирует новое сказочное представление «Новые приключения в царстве Снежной Королевы». Спектакли у елки начнутся 22 декабря и продолжатся до 5 января.
В областной специальной библиотеке для слепых пройдет новогодняя интерактивная программа «Когда приходят чудеса». Читателей ждут обзоры новых и хорошо знакомых книг в специальном формате. Будут проведены мастер-класс и акция «Наряди елку», в ходе которых гости праздника смогут «увидеть» елку руками, а в «Мастерской Деда Мороза» изготовить тактильные новогодние игрушки. Мастер-класс по созданию игрушек проведут волонтёры специальной библиотеки.
Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой также ждет детей и их родителей на новогодние представления. Маленькие зрители станут свидетелями «Ночи волшебных превращений» (спектакль поставлен народным театром-студией «Детский человек» по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»). Еще одна новогодняя театрализованная постановка у елки для маленьких гостей Центра - «В Новый год за сказкой чудес».