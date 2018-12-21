Увековечена память полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Грозном
На здании О МВД России по Красноармейскому району, где старший сержант полиции Владимир Горсков проходил службу, установлена мемориальная доска.
Напомним, что 19 мая текущего года в Чеченской Республике сотрудниками саратовской полиции было отбито нападение боевиков на Храм Архангела Михаила в Грозном. В результате боевого столкновения погибли старшие сержанты полиции Владимир Горсков и Кайрат Рахметов.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу погибшего героя Юрию Горскову и старшему сержанту полиции ОМВД России по Красноармейскому району Павлу Козинец.
Участники мероприятия почтили память сотрудника полиции минутой молчания, в его честь прозвучал троекратный залп из стрелкового оружия.