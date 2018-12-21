За сутки из Саратова вывезено около 6 тыс. куб. м снега и наледи
Во всех районах города продолжается активная расчистка дорожного полотна, тротуаров и общественных территорий от осадков.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, за минувшие сутки было вывезено 5 872 куб. м снега и наледи, израсходовано 115 т песко-соляной смеси и более 40 т реагентов.
В дневное время работы по очистке автомобильных магистралей и подходов к социальным объектам будут осуществлять 144 рабочих и 145 единиц спецтехники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».