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За сутки из Саратова вывезено около 6 тыс. куб. м снега и наледи

Новости / Новости ЖКХ
За сутки из Саратова вывезено около 6 тыс. куб. м снега и наледи


Во всех районах города продолжается активная расчистка дорожного полотна, тротуаров и общественных территорий от осадков.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, за минувшие сутки было вывезено 5 872 куб. м снега и наледи, израсходовано 115 т песко-соляной смеси и более 40 т реагентов.

В дневное время работы по очистке автомобильных магистралей и подходов к социальным объектам будут осуществлять 144 рабочих и 145 единиц спецтехники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».