Константин Максимюк запустил флэшмоб с вилкой для Оливье

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По словам Константина Максимюка, он был разочарован тем, что Люсьена Оливье россияне никак не почитают. В других странах, например, на могиле Бродского, оставляют ручки, Синатре ставят спиртное, а кулинара, подарившего России главное блюдо Нового года, игнорируют. Почему предложено оставлять вилку (https://prnt.sc/lwxr38)? Этим прибором все едят знаменитый салат, она есть в каждом доме и на могиле не займет много места. Кроме того, Люсьен был поваром, поэтому бездумного расхода продуктов не потерпел бы, в связи с чем оставлять еду и алкоголь на могиле не стоит.