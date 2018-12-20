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Константин Максимюк запустил флэшмоб с вилкой для Оливье

Новости
Константин Максимюк запустил флэшмоб с вилкой для Оливье


Константин Максимюк запустил флэшмоб #ВилкаДляОливье. Он предложил приносить на могилу знаменитого повара Люсьена Оливье на Введенском кладбище в Москве вилки, тем самым проявляя уважение изобретателю любимого россиянами салата, а затем выкладывать фото в интернете. Ранее Константин снял скандальный клип «Итоги года», съемки которого проходили на могиле кулинара. Теперь он надеется, что флэшмоб станет в России традицией.

По словам Константина Максимюка, он был разочарован тем, что Люсьена Оливье россияне никак не почитают. В других странах, например, на могиле Бродского, оставляют ручки, Синатре ставят спиртное, а кулинара, подарившего России главное блюдо Нового года, игнорируют. Почему предложено оставлять вилку (https://prnt.sc/lwxr38)? Этим прибором все едят знаменитый салат, она есть в каждом доме и на могиле не займет много места. Кроме того, Люсьен был поваром, поэтому бездумного расхода продуктов не потерпел бы, в связи с чем оставлять еду и алкоголь на могиле не стоит.