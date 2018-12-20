Ксения Нестеренко завоевала Гран-при Рождественского конкурса вокалистов в Минске
Международный конкурс проводился в столице Беларуси в пятый раз.
По информации министерства культуры области, в этом году в мероприятии приняли участие 170 вокалистов из 19 стран. В их числе представители России, Беларуси, Украины, Италии, Канады, США, Китая, Кореи, Турции, Венесуэлы, Сербии, Израиля, Польши, Эстонии, Южной Осетии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении.
Гран-при конкурса выиграла солистка Саратовского академического театра оперы и балета Ксения Нестеренко. Также наша землячка получила специальный приз Жан-Поля Бюрля - приглашение к участию в полуфинале Международного конкурса вокалистов в Марманде (Франция).