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Ксения Нестеренко завоевала Гран-при Рождественского конкурса вокалистов в Минске

Новости / Культура
Ксения Нестеренко завоевала Гран-при Рождественского конкурса вокалистов в Минске


Международный конкурс проводился в столице Беларуси в пятый раз.

По информации министерства культуры области, в этом году в мероприятии приняли участие 170 вокалистов из 19 стран. В их числе представители России, Беларуси, Украины, Италии, Канады, США, Китая, Кореи, Турции, Венесуэлы, Сербии, Израиля, Польши, Эстонии, Южной Осетии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении.

Гран-при конкурса выиграла солистка Саратовского академического театра оперы и балета Ксения Нестеренко. Также наша землячка получила специальный приз Жан-Поля Бюрля - приглашение к участию в полуфинале Международного конкурса вокалистов в Марманде (Франция).