В областном правительстве пройдет фотовыставка «Крылья Родины»
Она будет посвящена авиабазе стратегических бомбардировщиков, размещенной под Энгельсом.
Фотовыставка откроется завтра, 21 декабря, в ознаменование Дня дальней авиации ВВС РФ.
По информации министерства по делам территориальных образований, экспозицию составили 140 фотографий, посвященных авиабазе стратегических бомбардировщиков. Автор снимков – известный фотомастер, покровчанин Евгений Казеннов.
Мероприятие организовано Саратовским областным отделением Русского географического общества и командованием 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии при поддержке правительства области.